L’angolo dell’assicuratore. Rca, i consigli di Lorenzo Abbatiello

Il costo dell’assicurazione R.c.a. è una spesa che tutti gli automobilisti italiani, famiglie e imprese, almeno una volta l’anno sono chiamati ad affrontare sia per adempiere all’obbligo di legge sia pena trovarsi nei guai in caso di sinistro.

La sensibilità sull’argomento è notevolmente aumentata specie da quando nell’ultimo anno le tariffe sono in aumento, secondo l’ultimo report dell’Osservatorio Prezzi di 6Sicuro a marzo 2024, raggiungono statisticamente un +16,7% e pertanto l’assicurazione RC Auto rappresenta la spesa più significativa per i proprietari di veicoli in Italia. Tale incremento ha portato anche il Governo con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ad intervenire lavorando ad una norma sulla concorrenza al fine di ridurre i prezzi.

Tuttavia, in questo scenario la migliore soluzione per contenere la spesa assicurativa è senza dubbio il confronto tra le offerte di diverse compagnie assicurative, specie affidandosi ad un professionista che possa individuare la migliore soluzione per il cliente sia in termini di spesa che in termini di garanzie prestate a seconda delle singole esigenze. Notevole è anche optare per l’installazione della c.d. “scatola nera”, attualmente la tecnologia più sicura per dare un risparmio al cliente e contenere il più possibile il fenomeno delle frodi alle compagnie assicurative.

Lorenzo Abbatiello, broker













