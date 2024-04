Vino nel biberon per errore, bimbo di 4 mesi in rianimazione

146 Visite

Vino bianco al posto dell’acqua per preparare il latte in polvere a suo nipote di quatto mesi.

Un errore, è l’ipotesi degli investigatori, commessa da una nonna di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, che ha fatto finire il piccolo in coma etilico. Ricoverato in rianimazione all’ospedale pediatrico di Bari, le sue condizioni sono in lieve miglioramento.

A fare insospettire la nonna è stato il rifiuto del piccolo che dopo i primi sorsi avrebbe smesso di bere respingendo il biberon. A quel punto la donna si sarebbe accorta di non aver mescolato il latte in polvere con l’acqua. A farla sbagliare sarebbe stato il colore scuro della bottiglia in cui era contenuto il vino. Subito dopo aver compreso l’errore, la nonna ha avvisato la mamma del piccolo che ha portato il bimbo al pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi dove però è arrivato in coma etilico. Sottoposto a una lavanda gastrica, è stato intubato e trasferito d’urgenza all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione.













