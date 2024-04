MARANO, MORRA CERCA UN SECONDO AVVOCATO PER IL COMUNE. SUPPORTERA’ MARCIANO O LO SOSTITUIRA’?

83 Visite

Morra cerca un funzionario di elevata qualificazione con il profilo di avvocato. Il soggetto verrà individuato ai sensi dell’art. 110 del Tuel, in poche parole con un incarico fiduciario di scelta sindacale e costerà più di 48.000 euro all’anno. La decisione è stata oggi approvata in Giunta ma dovrà essere ratificata in consiglio, si tratta di una modifica al Documento Unico di Programmazione per l’anno 2024/2026. Bene, ora bisognerà capire se il prossimo avvocato che sarà selezionato dall’Ente affiancherà l’avvocato Marciano, attuale convenzionato per 2 anni per tutto il contenzioso comunale, di non poco conto, oppure sostituirà lo stesso Marciano? La prima opzione è più plausibile.

In ogni caso, se dovesse affiancare Marciano per seguire il contenzioso comunale l’ente esborserà più di 150.000 mila euro per i due legali. Una cifra notevole se consideriamo che nel vicino Comune di Calvizzano l’appalto servizi legali per il patrocinio e la rappresentanza legale e processuale in tutte le controversie civili ed amministrative promosse innanzi al Giudice di Pace, Tribunale, Corte d’Appello, Corte di Cassazione, Giudice del Lavoro, TAR, Consiglio di Stato e Presidente della Repubblica, Corte dei Conti, Lodi Arbitrali, Commissione Tributaria e costituzione di parte civile nei procedimenti penali, costa annualmente poco più di 21.000 euro oltre Iva e Cpa.













