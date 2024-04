Napoli, rapina sul bus Anm: arrestato 53enne

135 Visite

Su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, si comunica che, nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato, su richiesta della Procura della Repubblica, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 22.04.2024 dal GIP presso il Tribunale di Napoli nei confronti di A.T., cinquantatreenne napoletano con precedenti specifici, perché gravemente indiziato, in concorso con un altro soggetto resosi irreperibile, di rapina in danno di un gruppo di turisti a bordo dell’autobus di linea ANM 161.

La prontezza di riflessi di uno degli appartenenti al gruppo di turisti che durante le fasi concitare dell’aggressione era riuscito con il proprio telefono cellulare ad immortalare l’azione fotografando i due rapinatori, ha permesso ai poliziotti della sezione investigativa del Commissariato Dante di dare un volto ed un nome ai due destinatari dell’odierna Ordinanza.

II provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione ed il destinatario della stessa persona sottoposta alle indagini è quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.













