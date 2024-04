INPS, insediato il nuovo presidente

Decisione che ha suscitato grande interesse e attenzione: Gabriele Fava è stato nominato il nuovo Presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). L’insediamento ufficiale si è svolto presso Palazzo Wedekind a Roma, in concomitanza con una riunione del Consiglio di Amministrazione, come previsto dalla recente riforma della governance dell’INPS.

La nomina di Fava è stata effettuata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, e segna un importante passo avanti nella gestione dell’INPS. Fava, noto avvocato giuslavorista e fondatore dello Studio legale Fava & Associati, vanta una vasta esperienza nel campo del diritto del lavoro e ha ricoperto numerosi incarichi di rilievo nel settore pubblico e privato

Il nuovo Presidente sarà affiancato da un Consiglio di Amministrazione composto da quattro membri di grande esperienza e competenza nel campo del welfare e della governance pubblica. Micaela Gelera, esperta di welfare e già Commissario straordinario dell’INPS, porterà la sua conoscenza approfondita del sistema previdenziale italiano. Marialuisa Gnecchi, già consigliere di amministrazione nella precedente consigliatura, ex Deputata e Vicepresidente della Provincia Autonoma di Bolzano e della Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige, apporterà la sua vasta esperienza nel settore pubblico. Antonio Di Matteo, noto per il suo impegno nel Movimento Cristiano Lavoratori, porterà una prospettiva sociale oltre che sindacale al Consiglio di Amministrazione. Infine, Fabio Vitale, con la sua consolidata esperienza manageriale nel settore pubblico contribuirà a garantire una gestione efficace dell’INPS.

Fava, oltre ad essere un professionista di successo, ha dato prova delle sue capacità in incarichi di grande rilevanza e responsabilità nell’ambito delle public utilities ed in generale nel settore pubblico. Ha ricoperto il ruolo di Commissario straordinario di Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A., dimostrando la sua abilità nel gestire situazioni complesse. Inoltre, ha ricoperto l’incarico di Vicepresidente della Corte dei conti, dimostrando la sua competenza nel campo della governance pubblica.

“Sono onorato di essere stato chiamato a ricoprire questo ruolo, poter offrire il mio contributo e mettere al servizio del Paese la mia esperienza professionale. Per il lavoro che svolgo e la mia attivita` di insegnamento universitario, ho sempre seguito con interesse la vita e i progetti dell’Istituto e la sua evoluzione, un’eccellenza che e` considerata un punto di riferimento nelle politiche di welfare in tutta Europa. Come ho sostenuto nelle audizioni al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati, l’idea che vorrei perseguire è quella di rafforzare il ruolo dell’Istituto quale pilastro del sistema nazionale del welfare.

Penso, infatti, ad un INPS che si ponga come un vero e proprio Hub del welfare, che si interfacci in modo efficiente con gli utenti per tutte le prestazioni sociali e previdenziali e che supporti la trasformazione del nostro sistema di welfare da difensivo a generativo, cioè da sistema di gestione pubblica delle risorse contributive e socio-assistenziali a sistema capace di generare valore per la persona responsabile e consapevole delle prospettive aperte lungo l’arco della sua vita attiva, dei diritti e delle prerogative che l’Istituto gli garantisce.

Al centro di questo progetto, dunque, pongo le persone: i dipendenti dell’istituto che rendono possibile l’erogazione dei servizi e a cui chiederò già domani, nella prima riunione con i direttori, di condividere questa visione; i cittadini e i datori di lavoro pubblici e privati che fruiscono questi servizi e tutti coloro che a diverso titolo collaborano con l’INPS.

Ringrazio il Ministro del Lavoro, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e tutto il Governo che ha dato fiducia a me e ai membri del Consiglio d’Amministrazione, attribuendoci l’incarico di guidare questo prestigioso Istituto che svolge un compito così pregnante ed essenziale nel contesto socio-economico del Paese. Un ringraziamento particolare alla consigliera Micaela Gelera che fino a ieri ha guidato l’INPS da Commissario Straordinario e al Direttore generale Caridi.

Rivolgo un cordiale saluto a tutte le dipendenti e i dipendenti, i collaboratori e le persone che lavorano per l’Istituto assicurando la mia vicinanza e disponibilità affinché ognuno si senta sereno e valorizzato nello svolgere il proprio lavoro”, ha affermato Fava. Angelo Covino