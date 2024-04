Vomero, Papa: “Stop speculazioni su via Netti e via Naccherino: le strade di interesse pubblico tornino in possesso del comune a tutela dei cittadini”

328 Visite

Emanuele Papa (consigliere V Municipalità), l’interesse pubblico dei residenti di via Netti e Via Naccherino venga anteposto a quello personalistico di privatizzazione delle due strade.

Gravissima la vicenda e il sopruso subito dai circa duemila residenti di Via Naccherino e via Netti le cui strade sono state declassificate ormai da anni dalla Municipalità 5 e poi dal comune di Napoli a strade private dove, la proprietà sta procedendo nei lavori di realizzazione di posti auto a scopo di lucro che incidono negativamente sulla viabilità, la serenità e soprattutto la sicurezza dei residenti. Enormi difficoltà di acceso alle proprie abitazioni dovuti al restringimento arbitrario della strada, rischio per l’incolumità dovuto alla quasi impossibilità di accesso per i mezzi di soccorso come ambulanze o vigili del fuoco.

La municipialitá 5 accetti immediatamente la proposta fatta nella commissione competente di elaborazione di un documento che porti alla riacquisizione del bene all’interno del patrimonio comunale. L’interesse pubblico può e deve tornare prioritario e non barattabile con qualsiasi altra pretesa.













