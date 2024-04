Autismo, continua la battaglia dei genitori contro la delibera 131

97 Visite

Prosegue la battaglia dei genitori di figli affetti da autismo contro la delibera 131 approvata dall’ente di Palazzo Santa Lucia sul percorso diagnostico terapeutico assistenziale (pdta) per la presa in carico globale e integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva. Una delibera contestatissima sin da quando pubblicata. Nata, lamentano famiglie e associazioni, senza un precedente e necessario incontro con chi con l’autismo ha a che fare tutti i giorni, in casa propria o tra le mura di un’associazione. Un documento, soprattutto, che inciderà negativamente, dicono, sulla qualità della vita di autistici e loro familiari perché prevede una drastica diminuzione delle ore di terapie e l’estromissione di figure professionali fondamentali come quelle dell’educatore socio-pedagogico e del pedagogista. In base al nuovo Piano, infatti, la quantità di tempo destinata al percorso terapeutico dovrà essere commisurata all’età del giovane affetto da sindrome dello spettro autistico, e non da altre valutazioni, con il paradosso per le famiglie di vedere precipitare le attività della ragazza o ragazzo autistico da 15 o 20 ore settimanali a quattro.













