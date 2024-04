Campania, Nappi (Lega): da De Luca bugie e frasi deliranti, pronta querela

93 Visite

“L’unica querela di cui aspetteremo l’esito è quella che depositerò nei confronti del presidente di questa sfortunata regione per le parole che oggi mi ha dedicato nella sua ennesima delirante diretta, senza avere neppure il coraggio di pronunciare il mio nome. Sono anni che lui e i componenti del suo ‘cerchio magico’ sono alla ricerca di presunti incarichi che avrei ricevuto dall’Eav mentre ero assessore regionale, ma non li trovano. E sapete perché? Perché non esistono. Perché io, e non loro, posseggo una cosa che non si può comprare: la dignità. E posseggo pure un altro bene prezioso di cui costoro ignorano l’esistenza: il rispetto per le Istituzioni. Quelle che loro hanno svilito in questa regione. Speriamo di non vederli più, neppure nelle aule di tribunale che loro sono usi frequentare e non certo da operatori del diritto”. Lo dichiara Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.













