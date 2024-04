Marano, niente più scuola nel bene confiscato ai Simeoli. La giunta sconfessa gli atti dei commissari e l’inaugurazione alla presenza del prefetto Morcone?

74 Visite

I ragazzi di San Rocco, da decenni costretti a studiare in un immobile abusivo e non destinato ad uso scolastico, dovevano essere trasferiti nei locali della Sime costruzioni, azienda leader della famiglia Simeoli confiscata dallo Stato. Ad inaugurare quei locali – a lungo rimasti chiusi a causa delle solite manfrine comunali – fu un paio di anni fa il prefetto Mario Morcone, attuale assessore ai beni confiscati della Regione.

L’amministrazione comunale di Marano – sulla scorta delle lamentele di alcuni genitori che non sono d’accordo con il trasferimento dei ragazzi nella sede della Sime, per il cui restyling sono già stati spesi 65 mila euro di fondi ministeriali – ha deciso che l’atto voluto dagli ex commissari arrivati in municipio dopo lo scioglimento per mafia non debba avere seguito.

In parole povere, da quanto si apprende, la giunta Morra avrebbe deciso di rinnovare il contratto di fitto con i titolari dell’immobile abusivo di San Rocco (contratto rescisso dai commissari poco tempo fa) e di espropriare una vasta area tra via Barco e Castel Belvedere per realizzare- non si sa quando – una nuova scuola. Con fondi, oltre 1 milione di euro, per i soli espropri e progettazione, ma non per l’edificio in sé che dovrebbe essere realizzato con un ulteriore e ancora non individuato finanziamento.

Ricapitoliamo: niente più scuola nel bene confiscato ai Simeoli inaugurato in pompa magna dal prefetto Morcone; nuovo contratto con i proprietari di un immobile (edificio per uso civile e non scolastico) al momento abusivo e comunque – laddove condonato – mai utilizzabile per fini scolastici; e vagonate di soldi per espropriare terreni ai privati senza avere, al momento, alcuna contezza su quando la scuola sorgerà effettivamente.

Detto in soldoni, se questo dovesse essere lo scenario, i ragazzi di San Rocco resterebbero nell’edificio dei D’Ambra per almeno altri 4-5 anni.

Riteniamo, sommessamente, che al netto delle comprensibili lamentele di qualche genitore, ci sia – se queste dovessero essere le vere intenzioni dell’ente – tutto il margine per l’arrivo a Marano di una commissione d’accesso agli atti. Ma il prefetto Morcone, tesserato del Pd, è al corrente di tutto ciò?













