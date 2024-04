759 Visite

Breve storia triste. Avviso interruzione energia elettrica dalle 8.30 alle 15.30 del 4 aprile in via Vallesana e via Dormiglione. Operai sul posto alle 8.20 non possono fare il cantiere perché la cassetta da sostituire è in corrispondenza del primo vico Vallesana e le macchine li investono per fare la curva. Vanno via Fine.

Gaetano (Marano)













