Esclusiva Marano. Il giudice di Napoli nord dà ragione al Comune sulla particella usucapita da un privato nell’area mercatale. La sentenza però lascia un grande punto interrogativo

Il Comune di Marano, come da sentenza pronunciata dal giudice di Napoli nord Antonella Paone, è vincitore del giudizio in sede civile instaurato nei confronti di un privato cittadino che aveva esercitato il diritto all’usucapione (istituito e regolamentato dalla legge nel 1976) per una particella di terreno e un manufatto che insistono nell’area del mercato ortofrutticolo di Marano. Il privato aveva vinto il primo round giudiziario alcuni anni fa, tirando in ballo – nello specifico uno dei germani Chianese, un tempo proprietari dell’area e non il Comune di Marano. Il giudice Paone – sulla scorta del ricorso promosso dall’avvocato Antonia Romano – ha ritenuto fondate le eccezioni formulate dall’ente comunale (la causa fu promossa durante la gestione Visconti) e condannato il privato al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 3651, oltre al rimborso forfettario e spese generali al 15 per cento.

Il giudice, nella sua sentenza, scrive tuttavia che alla “pronuncia non può conseguire l’ordine al signor V.I. di rimuovere, in sede catastale e a sue spese, il frazionamento da lui disposto, in modo illegittimo, ripristinando lo status quo ante, essendo intervenuto nel frattempo il trasferimento in favore di terzi, non evocati in giudizio, in ordine al cui travolgimento nulla è stato dedotto né richiesto”.













