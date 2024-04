396 Visite

Nel comune di Quarto si è aperta una voragine in via De Falco, a causa di una perdita idrica. Al momento gli operai del comune sono sul posto per effettuare i saggi ed individuare il punto dove la condotta è danneggiata. Seguiranno aggiornamenti. Il cedimento si è registrato nei pressi della stazione della circumflegrea di Quarto, dove sono presenti numerose abitazioni e condomini.













