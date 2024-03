Villaricca, ancora un furto ai danni di Baby park

Ennesimo furto ai danni del Baby Park in Via Napoli a Villaricca. Antonio, titolare dell’ infrastruttura, è esasperato e richiede maggior controllo della zona da parte delle forze dell’ordine. Ciò, è accaduto nella nottata del 22 marzo 2024.Gli assalitori hanno fatto irruzione dal retro della struttura, provocando numerosi danni e rubando vari oggetti.

“Da giovane ragazzo – scrive Salvatore Mautone – veder accadere cose di questo genere mi rattrista. La comunità di Villaricca non merita questi atti di vandalismo ingiustificabili, che vanno a sporcare l’immagine del nostro territorio. Mi sono recato personalmente in compagnia del mio amico Giulio De Rosa nel dare massima solidarietà ai proprietari per l’ennesimo furto subito”.