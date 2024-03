Reddito Regionale di Cittadinanza, conferenza M5S con Giuseppe Conte per illustrare proposta

105 Visite

Oggi, sabato 16 marzo, alle ore 11:00, presso l’Aula consiliare del Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova, in Piazza S. Maria la Nova, si terrà la conferenza stampa del Gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle per illustrare i termini della proposta di legge regionale “Disposizioni urgenti per la dignità sociale e l’inclusione attiva in Campania. Istituzione del Reddito Regionale di Cittadinanza”, a prima firma Gennaro Saiello. Interverranno il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e i consiglieri regionali proponenti Gennaro Saiello, Michele Cammarano e Vincenzo Ciampi. Saluti istituzionali del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, dell’ex Presidente della Camera Roberto Fico, della Vicepresidente del Senato Mariolina Castellone e del Vicepresidente della Camera Sergio Costa.













