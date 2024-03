Marano, al Palasport di via Musella la Coppa Italia Asi di Arti marziali cinesi

181 Visite

Domenica 17 Marzo, al Palasport di Marano Di Napoli in via Mario Musella, si terrà la Coppa Italia Asi di Arti Marziali Cinesi che ospiterà le Gare Nazionali di Kung Fu, Sanda (combattimento sportivo cinese) e Tai Chi Chuan più importanti del sud Italia. Una giornata da non perdere a Marano Di Napoli: il 17 di marzo, presso il Palamarano in via Mario Musella, si svolgerà la Coppa Italia Asi di Arti Marziali Cinesi, che accoglierà la Competizione di Kung Fu, Sanda (combattimento sportivo cinese) e Tai Chi più importante del sud Italia! La manifestazione è promossa e sostenuta dal gruppo nazionale AMADO – FIWS e da Asi Nazionale, con la collaborazione della New Body And Soul del Maestro Stefano Catone di Marano di Napoli. Prenderanno parte alla competizione prestigiose scuole di arti marziali provenienti da tutta Italia, tra cui la Kung Fu Club Sassuolo del Maestro Giuseppe Marchese, il Paganelli Sanda Team – Chinese Kick Boxing Roteglia del Maestro Simone Paganelli, la Nine Dragons Academy della Maestra Enza Giangiacomo, l’Andria Kung Fu del Maestro Nicola Campana, la New Body And Soul del Maestro Stefano Catone e molte altre! Tutta l’organizzazione si fonda sul lavoro appassionato e costante di persone che da anni, con impegno e dedizione, si dedicano a queste iniziative, come il Maestro Giuseppe Pino Imbimbo dell’ASD Tigre D’Oro di Avellino, il cui operato rappresenta, insieme a quello del coordinatore nazionale del gruppo AMADO – FIWS, il Maestro Massimo Ottolini di Milano, il fulcro di questo gruppo che promuove lo straordinario mondo delle arti marziali cinesi in Italia e nel mondo. Si consiglia di non perdere questo meraviglioso evento, l’ingresso è libero e aperto a tutti!













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews