Femminicidio nel Salento, uccisa a coltellate dal marito che poi aggredisce una vicina

Accoltellata a morte in casa sua durante un litigio con il marito. Una donnna è stata uccisa nel pomeriggio, a Taurisano, nel basso Salento, nell’appartamento in cui vivevano in via Corvaglia. L’omicida poi si è scagliato anche contro una vicina di casa, forse intervenuta in soccorso della vittima.

Il femminicidio si è consumato nella zona 167 del paese, in via Corvaglia. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno subito bloccato l’uomo che ora è in commissariato. Albano Galati è in stato di fermo.













