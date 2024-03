Giugliano superato dal Benevento: i sanniti passano al De Cristofaro

100 Visite

Successo in rimonta per il Benevento. I sanniti, autori di una prova convincente, espugnano il De Cristofaro con uno-duo micidiale in avvio di ripresa. Nessuna sorpresa, in casa Giugliano, rispetto alla indicazioni della vigilia: 4-3-3, con Menna lungo l’out di destra e Maselli e Giorgione in mediana. Sull’altro versante, invece, Autieri deve rinunciare al portiere Paleari. Al suo posto gioca Manfredini. Le squadre si studiano nei primi venti minuti. Il Giugliano prova a pungere con le incursioni di Yabre e Ciuferri, i sanniti invece confidano molto nelle giocate di Ciciretti, tra i più ispirati sul terreno di gioco. Il match si sblocca al 27: De Rosa pesca bene Salvemini, che tocca per Balde. Lo spagnolo si incunea in area e con un diagonale batte Manfredini. La gara è combattuta e ben giocata da ambo le parti. Il primo tempo va in archivio con il vantaggio dei padroni di casa. In avvio di ripresa accade di tutto: il Benevento pareggia al 4′ con Lanini, che sfrutta un rimpallo e con una bella girata supera Russo. Pochi minuti dopo, al 7′, il gol del vantaggio degli ospiti. Fallo di mano in area di Caldore, per Nicolini è rigore. Dal dischetto Ciciretti spiazza Russo. E’ la rete che decide la partita. Finale caotico con il Giugliano che attacca a testa bassa. Tanti cross in area, ma i tentativi dei padroni di casa non sortiscono gli effetti sperati. E’ il Benevento, nei minuti di recupero, a sfiorare la terza marcatura: Simonetti, sempre lui, impegna Russo. Nei sei minuti di recupero non accade più nulla. La compagine di Auteri conquista tre punti importantissimi in chiave playoff e nella rincorsa alla Juve Stabia. Per il Giugliano, invece, una sconfitta che brucia. Gli uomini di Bertotto si fermano dopo un lungo filotto di risultati. La squadra, reduce dal pari sul campo del Brindisi, è apparsa poco lucida nella seconda parte del match e poco incisiva in zona gol, dove il solo Salvemini è riuscito a creare qualche grattacapo alla difesa ospite.