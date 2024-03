Regionali, caos totale: centrosinistra implode in Basilicata

120 Visite

Caos totale nel centrosinistra in Basilicata. L’oculista Domenico Lacerenza ha rinunciato alla candidatura alla presidenza della Regione. A pochi giorni dalla chiusura delle liste, tutto viene rimesso in discussione. Pd e Movimento 5 Stelle tentano in extremis di trovare una quadra – i contatti sono tutt’ora in corso – ma «alla luce della situazione, non escludiamo di correre da soli», fanno sapere fonti di Campo Marzio. Una ’situazione’ dovuta alle divisioni nel Pd, l’accusa dei pentastellati. «Lacerenza era la persona giusta ma è stato impallinato dai giochi di corrente locali», scandisce Giuseppe Conte. Una presa di posizione che non depone a favore di una nuova soluzione unitaria. Ma nella maionese impazzita della Basilicata, a questo punto, nulla è più da escludere.













