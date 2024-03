La voce del cittadino. Gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali di Marano: “I consiglieri vengono retribuiti anche per l’assenza sul posto di lavoro e il Sindaco quanto percepisce?”

109 Visite

Gentile direttore,

ho letto gli articoli sullo spreco dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali di Marano di Napoli, ma anche le repliche di rizelo di alcuni Consiglieri, che adducevano proprie giustificazioni e ritenevano che tutto era in linea su quanto previsto dalla legge, che nessuno mai ha messo in discussione. Anzi qualcuno diceva che per il suo ruolo istituzionale, toglieva spazio al proprio lavoro.

Bisogna ricordare che per ogni giorno che i Consiglieri Comunali si assentano dal proprio lavoro questo viene corrisposto per intero dal Comune di Marana di Napoli ed ha un costo ulteriore ed aggiuntivo in modo significativo per i cittadini. Ritengo che le giustificazioni siano del tutto risibili, tenuto conto che dopo 9 mesi di attività è stato prodotto il nulla.

Sarebbe interessante sapere anche quanto percepiscono Sindaco e Assessori, alla luce dei nuovi adeguamenti delle idennità che sono scattati dal 1 gennaio 2024, per portare a conoscenza dei cittadini poco avvezzi alla materia quanto, legittimamente percepiscono per il loro ruolo di amministratore e quanto percepiscono dal proprio lavoro. Ad esempio il non sappiamo se il Sindaco, che è un dipendente pubblico, si sia collocato in aspettativa non retribuita presso l’amministrazione della quale dipende, oppure se non sia in aspettativa e percepisce due retribuzioni. Credo che anche questa notizia, per trasparenza, vada divulgata alla cittadinanza.













