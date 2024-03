Calvizzano, la lettera del cittadino: “Consigliere comunale esce con il suo scooterone nero da un vico chiuso al traffico e poi cammina sul marciapiede”

72 Visite

“Gentile Direttore, ieri mentre camminavo per il corso di Calvizzano ho intravisto un consigliere comunale, in sella al suo scooterone nero, fuoriuscire da una strada chiusa al traffico (via Vittorio Emanuele), per la presenza di un palazzo pericolante. Tutto ciò è normale? E la Polizia Municipale perchè non interviene? Eppure l’ha fatto solo il naso del Comune. Poi non contento è salito sul marciapiede, ha svoltato l’angolo per poi parcheggiare il mezzo. Mi auguro che qualche telecamera l’abbia beccato”.

