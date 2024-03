Abusi sessuali su neonati e bambini costretti a autoerotismo, 5 arresti

260 Visite

Abusi sessuali su neonati, bambini costretti ad atti di autoerotismo. Una rete di pedofili smantellata in Lombardia. Nei giorni scorsi sono state eseguite 21 perquisizioni nelle province di Como, Lodi, Monza Brianza, Milano, Pavia e Varese, consentendo l’arresto di 4 persone in flagranza di reato per detenzione di ingente quantitativo di materiale pedopornografico e di una persona che, per anni, ha commesso abusi sessuali ai danni di due bambine in età preadolescenziale a lui legate da vincolo di parentela e di una amichetta. Il risultato è frutto di una complessa operazione (Ontario 3) finalizzata al contrasto della pedopornografia online.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews