Marano, ancora fondi non intercettati. Izzo: “Sciatteria amministrativa”

Ancora una volta la sciatteria di chi dovrebbe individuare fondi vitali per l’ ente comunale ha messo fuori gioco il Comune di Marano. Il nostro Comune, come riporta Terranostranews, non è nell’ elenco dei comuni ammessi ai finanziamenti per l’ edilizia scolastica denominati” Scuola viva in cantiere” come da decreto Dirigenziale n 162 dell’ 8 marzo 2024 della Ragione Campania. Fondi che sarebbero serviti per il monitoraggio della vulnerabilità sismica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici della nostra città che versano in uno stato di degrado assoluto. Un’ altra occasione persa per Marano e ancora una distrazione da parte della tanto decantata filiera istituzionale che fino ad oggi è stata attenta solo a piazzare propri uomini politici all’ interno della compagine di governo e poco attenta alle varie problematiche che hanno fatto di Marano una città deserto di se stessa che versa in uno stato comatoso. Mai si erano raggiunti stati di sciatteria così acuti nella ricerca di fondi regionali e extraregionali , anche la Giunta Visconti che non aveva certo brillato in programmazione con l’ assessore Perrotta si era data da fare nel reperire fondi riuscendoci, anche se poi diatribe politiche avevano messo fuori gioco Perrotta e la sua programmazione . Eppure anche allora c’ era carenza di personale ma c’ era chi con sagace è perseveranza andava alla ricerca spasmodica di fondi. Oggi invece stando ai risultati nella compagine amministrativa non vi è nessuno con l’ entusiasmo della ricerca di fondi anche perché manca una seria programmazione. L’ avviso pubblico della prima annualità 2024 per attingere ai fondi ” Scuola Viva in Cantiere” sarà emanato entro il mese di marzo con la speranza che l’ ente comunale si farà trovare pronto chiedendo fondi essenziali per la vita della nostra comunitá. Si potrebbero fare assunzioni di tecnici previsti per la gestione dei fondi del PNRR attraverso l’ agenzia di coesione pagati dal Ministero ai quali dare il compito di ricerca e gestione dei fondi. Insomma, non si tratta di carenza di fondi o di dissesto economico ma di mettere in campo una seria programmazione e una valida intercettazione di fondi cose, queste che finora mancano all’ amministrazione Morra.

Michele Izzo Consigliere Comunale