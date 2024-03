MARANO, QUERELLE SUI GETTONI DI PRESENZA, RUSCIANO: “NE HO PRESI 58 MA SIAMO IN LINEA CON I COMUNI DI NAPOLI NORD”

56 Visite

IL CONSIGLIERE RUSCIANO SULLA QUESTIONE “GETTONI DI PRESENZA”

Caro Direttore, per motivi di chiarezza e trasparenza pur avendo Lei evitato per motivi di privacy e trasparenza di fare il mio nome, cosa della quale le do atto, sono io stesso per chiarezza e trasparenza, Nunzio Rusciano a sottolineare che il consigliere da 58 gettoni sono io. Le ricordo che il “gettone”, soggetto a tassazione, gli importi indicati sono lordi, è previsto dalla legge e tutelato dallo statuto, e che i compensi da noi percepiti sono perfettamente in linea con quelli dei consiglieri comunali di tutte le città di Napoli Nord.

Le ricordo inoltre che, almeno per quanto riguarda il mio lavoro, l’attività politica ha dei costi da sostenere ed io stesso, da quando consigliere, ho dovuto necessariamente ridurre la mia attività lavorativa per dedicarmi al bene della città e non ho bisogno di mettere a tavola un piatto caldo con i soldi dei gettoni. Ciò detto, partecipo regolarmente alle tre commissioni di cui faccio parte, in maniera seria e coscienziosa dando il mio apporto alla città e ai cittadini maranesi, anche a quelli che, leggendo il suo articolo forviante e pieno di imprecisioni, mi augurano di spendere i miei “gettoni” in medicina.

Se vuole chiarimenti in riguardo al lavoro da me svolto, non ho timore, per la trasparenza che mi distingue, a incontrare chiunque voglia farlo. Spesso l’attività di un consigliere è fatta di incontri, non sempre sul territorio di Marano, che non necessariamente vengono resi pubblici ed in orari lavorativi miei e delle persone incontrate.

Sono quindi pronto a rispondere a tutte le domande che vorrà sottopormi per confrontarmi sul lavoro svolto, nel frattempo esorto la testata da lei diretta a controllare i commenti. Quelli strettamente politici sono da me accolti, anche se non condivisi. Per quelli personali e offensivi è tema controverso e dibattuto se le testate giornalistiche online siano chiamate in qualche modo a rimuovere ciò che è offensivo e diffamatorio.

Infine la prudenza nell’elargire i gettoni per un Comune in dissesto. Come Le ho detto prima l’attività politica ha dei costi interamente, almeno per quanto mi riguarda, sulle spalle del singolo. Se così non fosse sarebbero o a carico di lobby politiche o di partiti che orienterebbero idee e collaborazioni. Mi ritengo un uomo libero e ben venga una attività politica finanziata in qualche modo dallo Stato e non da altre “dubbie” organizzazioni. A maggior ragione in un Comune in dissesto.

Sono da sempre un onesto lavoratore ed un professionista affermato. La saluto cordialmente e resto a sua completa disposizione il Consigliere Comunale Nunzio Rusciano













Commenti

