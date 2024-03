79 Visite

Si avviano entrambi verso un processo con il rito abbreviato i due maggiorenni coinvolti negli stupri ai danni delle due cuginette di Caivano.

Per il diciannovenne Pasquale Mosca l’avvocato Giovanni Cantelli ha fatto istanza di abbreviato condizionato: al giudice ha chiesto contestualmente anche una perizia psichiatrica sul ragazzo.

Una istanza di abbreviato ma non condizionato è stata presentata invece per Giuseppe Varriale, anche lui 19enne, difeso dall’avvocato Dario Procentese.













