DE LUCA: RASTRELLI (FDI), A CORTO DI ARGOMENTI, DISPERATAMENTE SEMPRE PIÙ SOLO

“Il Presidente De Luca dovrebbe ricordare che quando il diritto entra nella politica, la politica perde definitivamente i suoi diritti. Ma non avendo più argomento alcuno per difendere la più ignobile delle posizioni istituzionali, ora finge di ricorrere ai giudici per lesa maestà”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Sergio rastrelli, per il quale: “abbandonato perfidamente al suo destino di declino anche dal Sindaco Manfredi, De Luca è disperatamente sempre più solo”.

