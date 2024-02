Marano, anche Izzo all’attacco sul caso ufficio tecnico: “Istituire registro d’entrata negli uffici, troppa gente senza titolo nelle stanze, rischi enormi”

Per tutelare il lavoro degli impiegati comunali, per la trasparenza dell’azione amministrativa, per l’ equità comportamentale di tutti i cittadini chiediamo ancora una volta al Sindaco di istituire un registro d’ entrata negli uffici, in quanto, dopo mesi di nuova amministrazione, si da ancora libero accesso alla casa comunale. Dopo mesi di governo Morra l’ accesso agli uffici comunali non è controllato, tutto a discapito della privacy che dovrebbe contraddistinguere l’ azione dì governo. In alcuni uffici come quelli tecnici l’ accesso dovrebbe essere consentito soltanto agli addetti ai lavori o a quei professionisti e cittadini che hanno pratiche da espletare negli stessi. Pratiche molto delicate che aspettano di essere vagliate come quelle del condono dell’ 85/87 che giacciono negli uffici ed è giusto che in questi non si aggirano persone che non ne abbiano titolo. In primis per la tutela dei funzionari e impiegati che già svolgono il loro compito in modo disagevole per la carenza di personale che incide negativamente sull’ organizzazione del lavoro. L’ entrata indiscriminato negli uffici, inoltre potrebbe portare elementi contigui alla malavita a interessarsi a richieste e atti in lavorazione negli uffici ,mettendo in in crisi il lavoro certosino d’impiegati, funzionari e dirigenti inconsapevoli della presenza di persone estranee all’ interno della casa comunale. Chiediamo e invitiamo il Sindaco Morra di essere vigile su questa tematica, attuando misure di controllo per l’ accesso agli uffici perché la malavita spesso è latente e pronta a colpire facendosi scudo in mille modi.

Michele Izzo Consigliere Comunale di minoranza