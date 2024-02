120 Visite

Una notte da incubo per i 70 residenti di via Morghen 63 e via Solimena 9, svegliati di soprassalto alle 4,30 del mattino quando la terra è sprofondata e hanno dovuto lasciare le proprie case. Giornata di forti disagi, invece, per altre migliaia di persone, tra cui anziani e bambini, rimasti senza acqua nell’area tra San Martino, piazza Vanvitelli e il Petraio.













