CALVIZZANO. LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DEL MAGISTRATO CATELLO MARESCA: “LO STATO VINCE SEMPRE”

Venerdì 1 marzo 2024 a Calvizzano si terrà la presentazione del libro “Lo Stato vince sempre” del magistrato Catello Maresca, da anni in prima linea nella lotta contro la mafia. «“Lo Stato Vince Sempre… Lo So” È la frase che Michele Zagaria, boss del clan dei casalesi, disse al magistrato Antimafia Catello Maresca, la mattina del 7 dicembre 2011, quando fu da lui catturato dopo oltre 16 anni di latitanza. L’evento si terrà nell’Aula Consiliare, a partire dalle ore 9.00, e vedrà la partecipazione del Sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi, del Vice Sindaco con delega alla pubblica Istruzione Maria Luisa Ferrigno, della delegata alla cultura Franca Nastro, della Prof.ssa Francesca Schiattarella, Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Marco Polo” di Calvizzano e degli alunni di diverse classi della scuola.

“Da noi sarà ospite d’onore proprio Catello Maresca, uomo di legalità, uomo di cultura dell’antimafia, da sempre vicino ai giovani e pronto a metterli in guarda dai pericoli e dall’inutilità di legarsi alla “malavita” organizzata. – afferma il Sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi – Lui che è sempre stato un ostacolo agli affari dei potenti clan ed in particolare dei casalesi verrà proprio a Calvizzano, nell’area nord di Napoli, in un territorio dov’è troppo importante parlare di legalità, soprattutto in questo momento storico dove la devianza giovanile sta prendendo il sopravvento. Tanti studenti avranno il piacere di ascoltarlo. Sarà un gran momento formativo per tutti noi”.

Il ricavato derivante dall’acquisto dei libri sarà devoluto all’Associazione U.N.I.C.A. (Unione Nazionale Italiana della Cultura Antimafia), che si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:

• Recuperare la presenza e l’autorevolezza dello Stato.

• Aiutare i giovani ad avere una maggiore cultura della legalità e delle regole.

• Salvaguardare i territori a rischio.

• Aiutare imprenditori in difficoltà a denunciare.













