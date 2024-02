139 Visite

Tutta la famiglia di Giovanni Barreca, tranne la madre Antonella Salamone, è stata coinvolta nei rituali di “liberazione dai demoni” che si sono trasformati in una mattanza. Anche la figlia diciassettenne della coppia, unica sopravvissuta, ha partecipato a quelle torture, per questo gli atti sono stati trasmessi alla procura per i minori diretta da Claudia Caramanna che ne ha disposto il fermo.













