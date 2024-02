Pozzuoli. Inaugurato Mad Parrucchieri: il Salone di Barbieri che unisce l’intrattenimento al culto del capello

43 Visite

Una partecipatissima inaugurazione ha segnato a Pozzuoli l’arrivo di un nuovo paradiso per gli amanti dello stile, del divertimento e del buon gusto. In Piazza della Repubblica è stato inaugurato il salone di barberia “Mad Parrucchieri” che vuole essere non solo un punto di riferimento per la cura dei propri clienti ma anche un luogo di incontro e di socializzazione. Si tratta, per dirla con un gioco di parole, di un lounge barber, dove, in un ambiente dallo stile moderno, trovano posto, insieme ai classici arredi di una barberia, luci tenui e rilassanti e una piacevole musica di sottofondo che rendono l’ambiente piacevole ed ideale anche per socializzare e godere di un buon momento di svago.

Il concept innovativo

Il nuovo concept di barberia, lanciato da Enzo Furiosi, ha l’obiettivo di coniugare il saper fare con l’accoglienza e l’incontro. L’esperienza immersiva offerta da Mad Parrucchieri, il cui nome in inglese significa “Parrucchieri Furiosi” che prende origine proprio dal cognome del proprietario, è senza dubbio un’innovazione nel contesto urbano di Pozzuoli, poiché rappresenta un’oasi per coloro che cercano un luogo dove prendersi cura di sé stessi.

Il salone offre una vasta gamma di servizi personalizzati per ogni esigenza: dai tagli alla modellatura, agli accurati trattamenti per capelli e barba, con l’utilizzo di prodotti altamente selezionati, non inquinanti e totalmente biologici a marchio “MAD”. Nel negozio spazio anche per chi vuole curare la propria estetica, lo staff si compone anche di un’estetista qualificata.

Non una semplice barberia

Mad Parrucchieri non è solo un semplice barbiere, ma un locale moderno e accogliente progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca un taglio di capelli impeccabile e una rasatura precisa, in un’atmosfera rilassata e amichevole.

Il tocco distintivo sono gli attrezzi da lavoro che scendono dal soffitto e il gioco di luci che offre il locale. Dopo l’ingresso nel negozio il primo aspetto che colpisce il cliente è proprio la presenza di phon che, grazie ad un sistema a molla salgono e scendono dal tetto in base alle esigenze di utilizzo. Questo sistema è stato progettato dall’Architetto Francesco Buono che ha seguito i lavori di ristrutturazione del nuovo locale. Il posizionamento degli attrezzi in questa posizione inusuale nasce dall’esigenze della proprietà di eliminare il disordine sul bancone della barberia e migliorare l’immagine del negozio agli occhi del cliente. Anche l’accoglienza è una delle direttrici su cui si è sviluppato il nuovo concept. All’ingresso, dopo i saluti, i clienti vengono subito invitati a bere un buon caffè. L’obiettivo dello staff è quello di mettere subito a proprio agio chi entra nel negozio.

Uno occhio al sociale

L’inaugurazione di Mad Parrucchieri è stata un evento indimenticabile, allietata dall’assaggio di stuzzichini e dolci. La giornata in una primissima fase è stata dedicata per scopi meramente sociali e di beneficenza. Infatti dalla mattina fino al tardo pomeriggio del giorno dell’apertura dei nuovi locali, i clienti non hanno pagato il taglio ma hanno devoluto il corrispettivo di barba e capelli alla onlus “Africaintesta” che si occupa favorire l’assistenza e l’integrazione sociale di persone in grave stato di necessità, in Italia, all’estero e in particolar modo in Africa.

Con il suo concept unico, Mad Parrucchieri ha inaugurato dunque una nuova era nel concetto di salone di barbiere, che diviene anche esperienza di intrattenimento, e punta a divenire un vero e proprio punto di riferimento sul territorio di Pozzuoli e non solo.

Uno sguardo alla tecnologia

Infine anche uno sguardo al progresso tecnologico. In qualsiasi momento i clienti possono prenotare tagli o barbe a distanza, mediante l’app “MAD PARRUCCHIERI” scaricabile da app store e play store, che in tempo reale mostra al cliente le disponibilità dei vari acconciatori nel corso della settimana.













