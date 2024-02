Napoli, polizia locale: sequestro officina abusiva

88 Visite

Personale della Polizia Locale di Napoli U.O. Avvocata e U.O. Tutela Ambientale hanno accertato che invia in via G. Marotta (quartiere Porto), P. M. cittadino italiano di anni 50 gestiva una autorimessa priva di titoli autorizzativi e formulario per il corretto smaltimento dei rifiuti pericolosi. All’interno del locale la Polizia Locale ha riscontrato la presenza di depositi di rifiuti pericolosi e non, quali: batterie esauste, copertoni, olio esausto, solventi, parti meccaniche non bonificate e scarti di lavorazione proveniente dall’attività svolta. Il proprietario è stato sottoposto a Sanzione Amministrativa deferito all’Autorità Giudiziaria oltre che per i reati di natura ambientale anche per la realizzazione di opere edili abusive all’interno del locale stesso.

L’intera officina e quanto in essa contenuto è stato sottoposto a sequestro dal Personale della Polizia Locale