Napoli, sequestrato per droga non pagata malgrado fosse in semi libertà

I finanzieri e la Dda di Napoli contestano infatti anche il sequestro di persona a scopo di estorsione ad alcuni degli indagati tra i quali figura anche la vittima, prelevata e tenuta in ostaggio per ottenere il pagamento di un debito di 7.700 euro per una fornitura di droga non pagata.

L’uomo sotto sequestro venne anche picchiato dai suoi aguzzini che poi contattarono la moglie e fratello per costringerli a saldare il conto.

La vittima venne liberata poi, presumibilmente dopo delle rassicurazioni, per consentirgli di tornare in carcere dove giunse con evidenti segni di percosse sul viso.