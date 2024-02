FESTA PATRONALE, FANELLI: “CON QUALE CRITERIO HANNO SCELTO DUE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO E NON ALTRE?”

147 Visite

La festa patronale e quella di carnevale: un’occasione mancata per coinvolgere il TERZO SETTORE, TUTTO. Che Criteri ha adottato questa amministrazione nella scelta?

I momenti di festa, soprattutto quello riguardante il Santo Patrono, rivestono una grande importanza, poiché tutta la Comunità riscopre il senso di appartenenza.

Avevo colto un elemento positivo nella volontà dell’amministrazione di istituire l’albo comunale delle associazioni. Io stessa ne ho sottolineato, da tempo, più volte la necessità. Un terzo settore organizzato può intervenire in modo capillare per rilanciare l’aggregazione sociale e culturale in città. Non è chiaro quale criterio sia stato adottato nello scegliere solo due associazioni del territorio, lasciandone fuori tante altre. Addirittura si è scelta anche un’associazione di Mugnano. Perché gli assessori e il Sindaco non hanno lanciato un invito anche alle organizzazioni sociali che hanno presentato domanda di iscrizione all’albo e a quelle che, comunque, sono impegnate in città? Cosa centra un’associazione di Mugnano con la festa patronale di Marano? Superficialità o malafede? In un caso o nell’altro, si è partiti con il piede sbagliato.

Stefania Fanelli consigliera comunale capogruppo Fanelli Sindaco La Città dei Diritti













