Birra Leffe grida ti amo alla città di Napoli

Birra Leffe, in occasione di San Valentino, lancia una iniziativa in collaborazione con Luca Barcellona, uno degli urban artist più famosi della scena, per dichiarare il suo amore alla città di Napoli e celebrare il perfetto connubio tra Birra Leffe e la pizza.

L’appuntamento, aperto al pubblico, è fissato per mercoledì 14 febbraio, alle ore 10 presso la fermata metropolitana di Montesanto (nel centro di Napoli).













