Sanremo 2024: i cantanti più ascoltati su Spotify

In vetta alla classifica non ci sono sorprese considerando i numeri del 2023: la canzone regina in questo momento è “I p’ me, Tu p’ te” di Geolier. Certificato cinque volte platino, “Il coraggio dei bambini” è stato il disco più ascoltato del 2023 e l’artista partenopeo ha confermato di essere il fenomeno delle piattaforme. Ma non solo: il brano sanremese è entrato direttamente nella Top 50 Globale di Spotify, a testimonianza della portata del fenomeno Geolier. Nota di contorno, la canzone si conferma essere il suono sanremese più utilizzato per le creation su TikTok.

Completano il podio delle canzoni più ascoltate di Sanremo su Spotify “Sinceramente” di Annalisa e “Tuta Gold” di Mahmood, seguite da “La Noia” di Angelina Mango e “Tu no” di Irama. Solo un deludente nono posto per “Casa mia” di Ghali, mentre “Apnea” di Emma Marrone chiude la Top 10. Fuori dalle prime posizioni “Pazza” di Loredana Bertè e “Fino a qui” di Alessandra Amoroso, rispettivamente all’undicesimo e al dodicesimo posto. Tra le sorprese segnaliamo “Vai!” di Alfa al tredicesimo posto e “Autodistruttivo” dei La Sad al quindicesimo posto. Il brano meno ascoltato è invece “Spettacolare” di Maninni.













