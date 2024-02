SANITÀ: RASTRELLI (FDI), DAL GOVERNO MELONI 957 MILIONI, ALTRO CHE LE BALLE DI DE LUCA

68 Visite

“A certe farneticazioni in libertà, il Governo di Giorgia Meloni risponde con la ferma sobrietà dei fatti, come testimonia lo stanziamento di un miliardo di euro per la sanità campana. Nell’accordo di programma, su iniziativa del Ministro Schillaci, infatti, su interventi per circa 957 milioni di euro ben 837,4 milioni sono a carico dello Stato centrale”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli, commissario del partito di Giorgia Meloni a Napoli, per il quale “questa ulteriore riprova della grande attenzione del Governo per la Campania pone nuove sfide alle capacità di gestione e di spesa da parte della Regione, che sinora ha brillato solo per estreme e drammatiche inefficienze”.













