Casavatore. Circumvallazione esterna: dopo la bonifica riapre finalmente lo svincolo in via Taverna Rossa.

Ad annunciare la notizia, il sindaco Luigi Maglione, il consigliere Vincenzo Acunzo , il presidente del Consiglio comunale Claudio Caturano e Giuseppe Pistone, capogruppo di Forza Italia alla 7^ Municipalità. “Stamattina ho incontrato il sindaco di Casavatore Maglione, il presidente del consiglio Comunale di Casavatore Caturano. Tra venti giorni finalmente partiranno i lavori per la riapertura della rampa della Circumvallazione esterna. Ringrazio l’ing. Sarno di Città Metropolitana e l’ing. Gaetano Menna, assistente europarlamentare per il prezioso contributo». Una notizia senza precedenti visto che in molti avevano ormai perso la speranza di veder riaperto lo svincolo che rappresenta una delle valvole di sfogo veicolari tra le più importanti per la città non solo di Casavatore. “ La tenacia e il lavoro di squadra rappresentano l’arma vincente per portare a casa risultati”, ha affermato il raggiante presidente Caturano unitamente al consigliere Acunzo. “ Ringraziamo per questo la grande sinergia instaurata con la Città Metropolitana e il consigliere Pistone”.

