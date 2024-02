149 Visite

Casavatore, l’amministrazione organizza il Carnevale, un altro grande evento dopo la presentazione dei progetti di rigenerazione urbana di alcune scuole del territorio. Si tratta di una manifestazione completamente gratuita che rientra nel cartellone degli eventi cittadini denominato “ Carnevale a Casavatore”. Strade e piazze si riempiranno di divertimento e di colori con spettacoli all’aperto in grado di coinvolgere adulti e bambini. Un mix di allegria, cultura e musica tra storie fantastiche, mascherine, clown e tradizioni carnevalesche napoletane. Eventi pensati dall’assessore del partito democratico Elsa Picaro ( nella foto) per stare insieme, comunicare, sorridere e costruire il senso di comunità. Si parte martedì 13 Febbraio alle ore 10,00 a piazza Di Nocera e Parco Petrucci, dove si svolgeranno spettacoli di maghi, trampolieri, animatori, spettacoli di bolle e distribuzione di zucchero filato e popcorn. La parata delle maschere di carnevale e la banda musicale allieteranno le strade cittadine con la musica, gli animatori omaggeranno tutti i bambini in maschera con un regalo e ogni partecipante potrà scattare la foto con il proprio personaggio preferito.

