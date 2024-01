Di che cosa è accusata Ilaria Salis: fa parte della banda del martello, Internazionale del terrore

77 Visite

Ieri la procura di Budapest ha chiesto 11 anni di carcere per Ilaria Salis, l’attivista antifascista arrestata con l’accusa di aver partecipato a un’aggressione a militanti neofascisti nella capitale ungherese Per avere un quadro più realistico conviene leggere le cronache dei giornali stranieri. Secondo la Bild, la Salis, è accusata di far parte di un’organizzazione terroristica criminale con sede in Germania, la Hammer band (la banda del martello) che aggrega estremisti di sinistra da tutta Europa compie agguati contro esponenti e simpatizzanti di estrema destra.













