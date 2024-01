Marano, san Giovanni Bosco: celebrazione all’Annunziata

Giovanni Melchiorre Bosco, meglio noto come don Bosco (Castelnuovo d’Asti, 16 agosto 1815 – Torino, 31 gennaio 1888), è stato un presbitero e pedagogo italiano, fondatore delle congregazioni dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice. È stato canonizzato da papa Pio XI il 1º aprile 1934. È considerato uno dei santi sociali torinesi. Oggi proprio per la ricorrenza del Santo, la comunità SS Annunziata e Spirito Santo invita tutti alla celebrazione in onore di San Giovanni bosco alle ore 18.00 nella parrocchia SS Annunziata. Siamo tutti invitati oggi.

Il parroco Don Castrese Marra