Omicidio a Napoli: questa notte gli agenti del commissariato Secondigliano e della Squadra Mobile sono intervenuti in via dello Scirocco a San Pietro a Patierno a seguito di segnalazione di esplosione di colpi di arma da fuoco rinvenendo il corpo senza vita di un uomo classe 1973, Raffaele Cinque, piccoli precedenti per rapina.