SAN GIORGIO A CREMANO: se butti via i funghi allucinogeni ti ammazzo. 19enne denunciato dai carabinieri

I carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano hanno denunciato per maltrattamenti in famiglia e detenzione di droga a fini di spaccio un 19enne del posto.

Come già accaduto in passato, il giovane si è allontanato dall’abitazione dei genitori.

Poi ha telefonato al padre e lo ha minacciato di morte. Se avesse buttato via i funghi allucinogeni che custodiva in camera lo avrebbe ucciso.

La vittima si è rivolta ai carabinieri che hanno perquisito la camera da letto del 19enne.

Rinvenuti 3 grammi di hashish, 5 bustine di marijuana e vari pezzi di funghetti allucinogeni essiccati con relativo terriccio di coltura. Con gli stupefacenti sequestrato anche materiale per la pesatura.

Il 19enne è stato denunciato, attivato il codice rosso.













