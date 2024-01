Sondaggi, governo Meloni in risalita. Premier al 47% di gradimento

104 Visite

I sondaggi di Ipsos illustrati ieri da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera dicono che il consenso del governo Meloni è in risalita. Due punti percentuali in più, da 44 a 46, mentre la presidente del Consiglio Giorgia Meloni totalizza un 47%, recuperando tre punti rispetto a metà dicembre. Intanto Fratelli d’Italia è al 29% e perde uno 0,3% rispetto alla precedente rilevazione, mentre la Lega cresce di uno 0,7% all’8,7%. Forza Italia è stabile al 7%. La coalizione di governo insieme arriva al 45,8%, in crescita di uno 0,7%. L’opposizione cresce: il Partito Democratico arriva al 19,7%, così come l’Alleanza Verdi Sinistra (4,2%) mentre +Europa perde lo 0,3% e si ferma al 2,1%. Complessivamente il centrosinistra arriva al 26%, in crescita dello 0,6% rispetto al mese scorso. Il Movimento 5 Stelle perde un punto percentuale e si trova al 16,2%. Azione è al 3,3% (stabile) mentre Italia Viva perde mezzo punto ed è al 3%. Per quanto riguarda il gradimento dei leader, al primo posto rimane Antonio Tajani, con un indice di 32, stabilissimo negli ultimi mesi. Giuseppe Conte è anche lui stabile al 30: Salvini e Schlein sono tra il 26 e il 24, Lupi e Fratoianni al 21, gli altri sotto il 20.













