MUGNANO: affidato in prova in un bar sorpreso con droga. 46enne arrestato dai carabinieri

Il Tribunale aveva concesso ad un 46enne di Lusciano una nuova opportunità. Affidato in prova come impiegato in un bar di Mugnano di Napoli, l’uomo è finito nuovamente nei guai.

Durante un controllo nel locale, la sua mossa non è sfuggita ai carabinieri della sezione operativa di Marano. Appena ha visto i militari entrare, ha tentato di disfarsi di un sacchetto contenente 10 bustine di marijuana del peso complessivo di 37 grammi.

Dalla perquisizione effettuata poco dopo è emerso che tra gli scaffali del bar fosse custodito materiale per il confezionamento delle dosi.

Altre due involucri di “erba” sono stati trovati nel portafogli di un’altra dipendente del bar.

Il 46enne è stato portato in carcere, in attesa di giudizio. Risponderà di spaccio di stupefacenti.













