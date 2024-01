QUALIANO: Raccolta rifiuti a domicilio, carabinieri denunciano 4 titolare ristorante cinese

90 Visite

I carabinieri della stazione di Qualiano hanno denunciato i titolari di un ristorante cinese e due persone residenti nel campo nomadi in zona ASI.

I ristoratori, moglie e marito, stavano affidando alla coppia rom rifiuti di ogni genere affinché fossero smaltiti senza rispettare la filiera prevista e senza affrontarne i costi.

Materassi, legna, ferro, raee, mobilia fuori uso del ristorante. I carabinieri li hanno sorpresi in via circonvallazione esterna mentre caricavano il cassone del loro furgone, senza assicurazione e intestato fittiziamente.

I 4 risponderanno di smaltimento e trasporto illecito di rifiuti. Il veicolo è stato sequestrato.













