Tramontano, Impagnatiello piange a inizio del processo. L’udienza spostata in un’aula più grande

58 Visite

Sono quattro le aggravanti da ergastolo che sono state contestate dalla procura di Milano ad Alessandro Impagnatiello, il 30enne ex barman in un hotel di lusso, imputato per l’omicidio del 27 maggio scorso della fidanzata Giulia Tramontano, incinta di sette mesi e ammazzata a Senago, nel Milanese, con 37 coltellate. Oggi è iniziato il processo davanti ai giudici della Corte d’Assise di Milano. L’udienza, a seguito dell’intervento del presidente del tribunale Fabio Roia, è stata spostata nella maxi aula della I Corte d’assise d’appello. Poco prima dell’inizio dell’udienza, i giornalisti e i curiosi sono stati fatti uscire dall’aula che era stracolma. È stato fatto presente anche che l’imputato non poteva essere ripreso, nonostante qualcuno abbia provato a girare video.

L’imputato, sguardo basso, testa china, barba e baffi, si è seduto sulla panca nella gabbia dell’aula. Detenuto a San Vittore, è arrivato accompagnato dagli agenti della polizia penitenziaria. Crudeltà, premeditazione, futili motivi e aver accoltellato la propria convivente le aggravanti di cui dovrà rispondere l’uomo. Le indagini, coordinate dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e la pm Alessia Menegazzo, hanno permesso di stabilire che prima di affondare la lama contro la vittima, Impagnatiello ha cercato per mesi di avvelenare Giulia con un topicida. Questo perché voleva liberarsi della relazione e del figlio per poter portare avanti il rapporto con una giovane collega. Per alcuni istanti l’imputato ha pianto. Sul volto erano visibili le lacrime.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews