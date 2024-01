Napoli a Riad, domani la semifinale con la Fiorentina

80 Visite

Il nuovo formato è basato su tre partite, due semifinali e la finale. Il ranking per gli incroci della semifinale vede come prima testa di serie la squadra campione d’Italia, seconda la vincitrice della coppa Italia, terza la seconda della Serie A e quarta la finalista della coppa Italia.

DOVE VEDERLA

La Supercoppa Italiana sarà trasmessa da Mediaset in diretta esclusiva gratuita in chiaro su Canale 5. Le partite si possono seguire anche in streaming, previa registrazione gratuita, sull’app di Mediaset Infinity e sul sito di Mediaset.