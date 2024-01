Giugliano, rafforzate misure vigilanza campo rom

98 Visite

Rafforzamento delle misure di vigilanza presso il campo nomadi di Giugliano in Campania.

In relazione al recente episodio che ha riguardato il campo nomadi sito in Giugliano – località

Carrafiello, ove si è verificato il tragico decesso della bimba di etnia rom avvenuto lo scorso

13 gennaio, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto un rafforzamento delle misure

di vigilanza svolte da parte delle Forze dell’ordine presso quel sito.

La situazione del predetto campo sarà oggetto di specifico approfondimento in sede di

Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si svolgerà presso quel

Comune, il 19 gennaio prossimo.













