Napoli, vietato fallire con la Salernitana. Simeone in pole per l’attacco

Derby campano ad alta tensione quello tra Napoli e Salernitana. Gli azzurri di Mazzarri, una sola vittoria casalinga nelle ultime sei davanti al proprio pubblico, sono scivolati al nono posto e cercano un successo per non perdere ulteriore terreno dalla zona Champions. Non se la passano meglio i granata, sempre in fondo alla graduatoria e reduci dal ko in extremis contro la Juventus. Sono 29 i precedenti tra le due squadre con 14 vittorie degli azzurri, 12 dei granata e 3 pareggi. All’andata, all’undicesima giornata, vittoria per 2-0 del Napoli con i gol di Raspadori ed Elmas.

Oltre a Osimhen e Anguissa (in Coppa d’Africa con Nigeria e Camerun), Mazzarri deve rinunciare allo squalificato Mazzocchi, ex della partita. Si va verso la conferma della difesa a 4, a centrocampo occasione per Gaetano con Lobotka e Zielinski, mentre in attacco potrebbe toccare a Simeone, favorito su Raspadori. Inzaghi deve sostituire a centrocampo Maggiore, fermato dal Giudice sportivo, possibile ultima partita in granata per Bohinen prima del trasferimento al Genoa. Davanti Simy (Dia è sempre out) supportato da Candreva e Tchaouna. Tra i pali sta meglio Ochoa, ma Costil resta in vantaggio.













