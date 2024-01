Polizia Metropolitana di Napoli, sigilli ad autofficina abusiva Liberate sul posto anche specie protette di uccelli detenute illegalmente

138 Visite

Nella giornata di ieri mercoledì 10 gennaio 2024, gli uomini del corpo della Polizia metropolitana di Napoli, coordinati dalla comandante Lucia Rea, hanno provveduto a sequestrare un’autofficina completamente abusiva nel Comune di Domicella, nell’avellinese, a ridosso dell’area metropolitana di Napoli.

Nel corso dell’ ispezione è emersa la mancanza di qualsiasi titolo abilitativo all’esercizio e delle prescritte autorizzazioni ambientali. Ingente il quantitativo di rifiuti non tracciati e stoccati all’interno dell’attività, composti prevalentemente da materiale ferroso derivante dall’esercizio abusivo.

Gli agenti hanno provveduto a contestare i seguenti reati: gestione illecita di rifiuti pericolosi, scarichi non autorizzati e deposito incontrollato di rifiuti. E’ stato eseguito il sequestro oltre che penale anche amministrativo ai fini della confisca.

Inoltre, sono stati rinvenuti all’interno dell’attività due esemplari di lucherini detenuti illegalmente in gabbia. Si tratta di una specie di volatili particolarmente protetta e il loro possesso, senza le prescritte autorizzazioni, è punito penalmente. Gli ufficiali e gli agenti hanno provveduto, quindi, alla liberazione sul posto degli uccelli, in aperta campagna. Trovati anche alcuni cani in gabbia senza la prevista iscrizione all’anagrafe canina.

Le operazioni sono state svolte nell’ambito del programma “Action Day Terra dei Fuochi” condotto già da tempo con sul territorio e grazie alla sinergia sviluppata tra il comando di Polizia metropolitana, procure e prefetture. Anche questa operazione dunque rappresenta il successo della continuità dell’attività “terra dei fuochi” e della validità dei protocolli firmati tra Città Metropolitana e le procure e prefetture per l’esercizio congiunto delle funzioni di polizia ambientale.













